US-Mediziner schockiert mit Horror-Röntgenbild

Patient ahnte nichts von Mitbewohnern in seinem Körper

Der Patient wusste gar nicht, was für eine Horrorshow sich in seinem Körper abspielte – weil er noch nichts davon spürte. Die im Schweinefleisch enthaltenen Bandwurm-Larven hatten sich zu Tausenden in seinem Gewebe rund um den Bauchraum und den Beinen eingenistet, wodurch dann die entzündeten Zysten entstanden.