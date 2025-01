Aloisianum-Prozess: Warum es zur Diversion kam

Das Ende des Prozesses gegen fünf Schüler der katholischen Privatschule Aloisianum in Linz sorgt in den Foren der „Krone“ für Diskussionen. Die Burschen hatten im Mai 2024 auf einer Schulreise nach Italien eine Mitschülerin – sie war damals 15 Jahre alt – in ein Zimmer geschleppt und sie angehalten, sie zu massieren. Am Freitag mussten sich die fünf wegen Nötigung vor Gericht verantworten. Am Ende kam es zu einer Diversion. Das heißt, es erfolgte kein Schuldspruch, und keine Verurteilung. Die Angeklagten hatte sich zuvor bei dem Mädchen entschuldigt, und anerkannt, dass das, was sie getan hatten, nicht richtig gewesen war. Zudem kam es zu einer finanziellen Wiedergutmachung.