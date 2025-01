Diversion für Schüler, die Mädchen verschleppten

Nur zwei der fünf Angeklagten erklärten zu Beginn des Prozesses, der sich am Freitag bis in den Abend zog, „die volle Verantwortung“ zu übernehmen. Die anderen bekannten sich dem Straftatbestand der Nötigung nicht schuldig, erkannten aber eine belastende Situation des Opfers an. Alle entschuldigten sich aber vor Gericht bei dem Opfer.