Der Himmel voller Drohnen

Daraus die Konsequenzen: Die Dauerbedrohung aus dem Himmel über dem Gefechtsfeld lähmt jede Bewegung ohne Deckung nach oben; Schützengräben verwandeln sich in Tunnels, Soldaten in Höhlenmenschen; und das gravierendste: vormals modernes Kriegsgerät wie Panzer oder Artillerie verliert an Bedeutung. Diese sündteuren Waffengattungen im Millionenwert werden aufgespürt und abgeschossen von Billig-Drohnen im Wert von 400 Euro etwa aus iranischer oder türkischer ja sogar ukrainischer Produktion. Das erlaubt den Einsatz ganzer Schwärme von Drohnen – sozusagen als fliegende Sprengmittel. Groteske Begleiterscheinung: In der Ukraine haben Panzer obenauf Gitterkonstruktionen zur Abwehr.