Skifahrerin erlitt nach Crash Herzstillstand

Die 69-jährige Frau wollte zu Mittag die Skipiste Nr. 3 am Golm zu einem Gasthaus queren. Ein 17-jähriger Skifahrer aus Holland sah sie unterhalb einer Geländekante zu spät und konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Nähe befanden sich zwei Frauen mit medizinischer Ausbildung, die sofort mit der Reanimierung der Skifahrerin begannen. Fast zeitgleich mit der Kollision landete in unmittelbarer Nähe wegen eines anderen Unfalls der Rettungshubschrauber. Er flog die verunglückte Skifahrerin nach der Erstversorgung in das LKH Feldkirch. Der 17-Jährige blieb unverletzt.