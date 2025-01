Viele Stolpersteine auf dem Weg zu neuer Koalition

Rolle Kickls in der EU macht ÖVP Kopfzerbrechen

Wie Kickl seine Rolle beim EU-Gipfel der Regierungschefs anlegen wird, verursacht bei der Volkspartei Kopfzerbrechen. In diesem Raum agiert Kickl alleine, muss sich in Österreich nicht mit dem Regierungspartner abstimmen. Das möchte die ÖVP ändern. „Wie schaffen wir es, dass wir in Europa einheitlich auftreten, ist ein wichtiger Punkt“, so Stocker.