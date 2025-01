Kokainkonsum um 70 Prozent angestiegen

Vorarlberg ist in Sachen Drogenkonsum keine Insel der Seligen, das zeigt die Analyse eines aktuellen Abwassermonitorings, das das Land in Auftrag gegeben hat. Untersucht wurden Wasserproben aus den 17 größten Kläranlagen, an die etwa 97 Prozent der Bevölkerung angeschlossen sind. Die Proben wurden an sieben aufeinanderfolgenden Tagen Anfang Juli 2024 entnommen. Untersucht wurde das Wasser auf unterschiedliche legale und illegale Substanzen, also etwa Alkohol und Nikotin genauso wie Kokain, Methamphetamin und diverse Psychopharmaka wie Schlafmittel oder Antidepressiva.