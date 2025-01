Das denkt man über Pierers Rückzug von KTM-Spitze

Auch wenn das Unternehmen die Rochade an der Spitze als „Generationswechsel“ tituliert, dürfte auch der Druck der Banken und Finanzinstitute mitgewirkt haben, dass sich Pierer genau jetzt zurückzieht. „Gläubigerbanken verlangen regelmäßig, dass die Insolvenzverantwortlichen ihren Posten räumen. Ob ihnen ein halber Rück-Seit-zug in Form des Kürzels Co vor CEO ausreicht, ist offen“, sagt Florian Beckermann vom Interessensverband für Anleger in Wien, „für Gottfried Neumeister ist ein Schattenchef jedenfalls schwierig“.