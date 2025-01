Villen von Hilton, Brody & Co. völlig abgebrannt

Eine Folge davon, dass die Reichen und Berühmten aus Malibu, Santa Monica und Pacific Palisades fliehen mussten: Alle Top-Hotels in sicherer Entfernung sind ausgebucht. So meldeten das Beverly Hills Hotel, das Beverly Hilton (hier fanden am Sonntag noch die Golden Globes statt), das Peninsula Hotel (bekannt aus „Pretty Woman”) und das legendäre Chateau Marmont bereits am Dienstagabend: „Wir sind voll!“