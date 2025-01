2,5 Promille: Lkw-Fahrer kracht gegen Polizeiauto

Am späten Nachmittag ging bei der Autobahnpolizei der Notruf ein, dass ein Sattelschlepper, der auf der A12 in Richtung Kufstein unterwegs ist, in Schlangenlinien fahren würde. Eine Streife machte sich daraufhin sofort auf den Weg und konnte kurz vor 18 Uhr den Lastwagen ausforschen.