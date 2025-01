Lkw-Fahrer marschiert mit Fake-Urin zum Drogentest

Da wollte jemand sprichwörtlich Polizisten für dumm verkaufen: Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer (!) gab am Donnerstag in Hall in Tirol bei einer Verkehrskontrolle im Zuge eines Drogentests Fake-Urin ab. Der Schwindel flog auf – letztlich wurde er positiv auf Cannabis und Kokain getestet.