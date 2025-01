H&M-Filiale am Grazer Hauptplatz sperrt heuer zu!

Und was bedeutet die Schließung für die Angestellten der Filiale am Fuße des Rathauses? „Unsere Mitarbeiter*innen haben bei H&M höchste Priorität. Für unsere Kolleg*innen in unserem Store am Hauptplatz werden Optionen und Möglichkeiten für eine Weiterbeschäftigung bei H&M angeboten“, hieß es am Donnerstagnachmittag vom Moderiesen via Mail.