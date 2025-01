Steirischem Wirtschaftsmotor droht Totalschaden

Laut Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung der WKO ist die Zahl der Arbeitgeberbetriebe in der Murmetropole in den letzten Jahren teilweise eingebrochen: Im Handel fiel die Zahl der Betriebe etwa von 1977 im Jahr 2008 auf zuletzt 1616 (-18,3%) – in der Industrie von 581 auf 478 (-17,7%).