Mildes Wochenende: Föhnwind bringt bis zu 14 Grad

Störung zieht von Westen auf

In den Niederungen und Beckenlagen des Ostens, Nordens und Südens startet der Sonntag mit zähem Nebel und Hochnebelfeldern, die sich nur zögerlich oder kaum auflösen. Sonst scheint am Vormittag in vielen Regionen die Sonne. Der Westen wird bereits in der Früh von einer aufziehenden Störung beeinflusst. Wolken und Regen breiten sich im Tagesverlauf ostwärts aus. Die Frühtemperaturen erreichen minus vier bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis zwölf Grad.