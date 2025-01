Gefrierender Regen sorgte für Glatteis im Osten

Zäher Nebel und Hochnebel halten sich Samstag- und Sonntagfrüh hartnäckig. Am Nachmittag setzt sich aber auch hier die Sonne durch. Sogar im Inneralpin zeigt sich häufig die Sonne. In den östlichen Lagen wird es leicht föhnig, ansonsten weht überwiegend ein schwacher bis mäßiger Wind. Im Tagesverlauf liegen die Temperaturen zwischen plus eins und plus fünf Grad.