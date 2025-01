Aus Ukraine geflüchtet – nun für Österreich bei EM

„Ich will mich jedes Jahr steigern, deshalb gehe ich mit großen Erwartungen in die Saison“, sagt Wels-Karateka und EM-Silberne Lejla Topalovic, die am Freitag in Paris beim Premier-League-Turnier in die Saison startet. In der heuer auch drei neue Athleten für Rot-Weiß-Rot an den Start gehen. Denn neben Andrej Tvrdon, der ursprünglich aus der Slowakei kommt, aber seit über zehn Jahren in Österreich lebt und deshalb erfolgreich um die Staatsbürgerschaft angesucht hatte, haben nun auch zwei andere Sportler den österreichischen Pass bekommen.