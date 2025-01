„Die Angst kommt jetzt wieder zurück“

Zum Zeitpunkt des Attentats von Oberwart lebten rund 150 Menschen in der Roma-Siedlung am Stadtrand. Unter ihnen auch Susanne Horvath, die sich an die Schreckensnacht erinnert: „Wir wurden durch Schreie aus dem Schlaf gerissen. Raus aus dem Haus, ohne zu wissen, was passiert ist, liefen die Bewohner in Richtung Tunnel.“ Sie selbst blieb mit ihren beiden Kindern im Haus zurück. „Ich hatte Angst.“ Beunruhigend auch das Gefühl, weil der Aufruhr in der sonst so stillen Siedlung immer mehr wurde. Polizei, Journalisten, Schaulustige, alle wollten wissen, was passiert ist, erzählt Horvath. Psychologische Betreuung gab es nicht, im Gegenteil. „Die Polizei durchsuchte alle Häuser, wir wurden wie Verbrecher behandelt.“