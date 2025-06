Konsolidierung wird zur politischen Zerreißprobe

Auf der Suche nach 3,2 Millionen Euro

In Oberwart steht heuer nämlich kein Plus, sondern ein Minus von 110.000 Euro. Heißt, dass nach aktuellem Stand und allen Abzügen, kein zusätzlicher Cent in die Gemeindekasse fließen würde. Im Gegenteil, man muss noch Geld ans Land zahlen, welches die Stadt angesichts des Budgetlochs von 3,2 Millionen Euro aber dringend selbst benötigen würde, um im kommenden Jahr weiterhin Projekte umzusetzen, Löhne zu bezahlen und Freizeitangebote für die Bevölkerung zu schaffen. Bis zum Jahr 2023 erhielt man rund zwei Millionen Euro, im Vorjahr zumindest noch 400.000 Euro.