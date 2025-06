Wissenswertes rund um Granatapfel und Kräuter

Liebe und Zusammenhalt

Nickelsdorf, Zurndorf, Gattendorf, Jois und Weiden am See starten diese gemeinsame Aktion als Zeichen der Liebe und des gemeinsamen Zusammenhalts. „Es ist auch ein Gedenken daran, was in Graz passiert ist. Wir wollen unsere liebenswerte burgenländische Mentalität bewahren und sorglos mit unseren Kindern in Frieden weiterleben“, so Wolf Stockinger.