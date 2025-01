Die kleine Botin verwandelt alte Kerzen

Wer (wie ich) die letzten Wochen zum Aufräumen und Ausmisten genutzt hat, hat eventuell auch einiges gefunden. In meinen Laden sammelt sich immer wieder Brauchbares an, das ich dann von Zeit zu Zeit weiter verarbeite. Dieses Mal sind mir die alten Kerzen vom Adventkranz in die Hände gefallen und ich hatte direkt eine Idee: Winterlichter!