Eine Verhöhnung der Justiz

Dieser Missbrauch des monarchischen Begnadigungsrechts durch US-Präsidenten wirft ein grelles Licht auf diese Verlotterung der demokratischen Gewaltenteilung in den USA. Die Pardonierung des jeweils eigenen Klientels zerstört vollends das ohnehin schon angeschlagene Vertrauen in die Justiz. Noch nie war die Rechtsstaatlichkeit in den USA so gefährdet.