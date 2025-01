Viele Fleischlabels sagen nichts über Tierwohl aus

CO₂-Betäubung sogar bei Bio-Siegeln

Die Tierschutzorganisation macht das vor allem an einem Verbot von Kastenständen, Vollspaltenböden sowie intakten Ringelschwänzen fest, die aber oft auf der Strecke bleiben. Auch die CO₂-Betäubung, bei der die Schweine in eine Gondel getrieben und in eine CO₂-gefüllte Grube hineingelassen werden, ist nicht einmal bei Bio-Labels (wie z.B. AMA Bio) verboten. So ist das etwa beim Diskonter-Label „Fairantwortung fürs Tier“ oder beim Siegel „Fair zum Tier“ kein Ausschluss, ebenso ist dort ein Verbot des Kastenstands kein Kriterium und die Schweine müssen auch keinen Zugang auf eine Weide haben.