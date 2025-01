Operettenstaat | Neue Feinde

Operettenstaat. Als Operetten noch modern waren bezeichnete man Österreich gerne als Operettenstaat. Operetten sind mittlerweile zwar längst nicht mehr „in“ – aber Operettenstaat und Österreich, diese Kombination wäre gerade wieder sehr „in“ (Wikipedia definiert: „Operettenstaat“ ist eine umgangssprachliche abwertende Bezeichnung für einen Kleinstaat, der großen Wert auf repräsentativen Prunk legt, um damit den Eindruck zu erwecken einflussreich zu sein, obwohl er als unbedeutend wahrgenommen wird). Allein schon, wenn man sich vor Augen hält, was gestern im Parlament, dem sogenannten „Hohen Haus“ geschah: Da gab Alexander Schallenberg, von Gnaden des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bereits zum zweiten Mal Regierungschef, eine Regierungserklärung ab. Er mahnte, wie es sonst vor allem der Herr in der Hofburg tut, zur Einigkeit, zur Einhaltung der Menschenrechte und verwies darauf, dass Österreich ein stabiler und verlässlicher Partner bleiben werde. Wenn er das gar so betont, dann muss er, könnte man meinen, – berechtigte? – Zweifel daran haben, dass sein Nachfolger als Bundeskanzler, mutmaßlich Herbert Kickl, das wirklich so halten wird.