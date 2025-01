Naturhistorisches Museum reist in die Eiszeit

„Ein biss‘l Gruseln“ inklusive

Auf all diese Fragen gibt der Saal ab dem Frühjahr Antworten. Dazu kommt eine Feuerstelle, eine Höhle – laut Pösch „ein bissl zum Gruseln“ – und eine Behausung, in der man per Simulator testen kann, ob man damals Feuer hätte machen können. Auch über Videos, Hörstationen und andere interaktive Elemente will Direktorin Katrin Vohland erreichen, was sie sich im ganzen Museum zum Ziel nimmt: „den Reichtum der Sammlung – wissenschaftlich korrekt – emotional zugänglich zu machen“.