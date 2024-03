Neues Pratermuseum is a Hetz und kost net viel

Die Ausstellung, auf doppelt so viel Fläche wie am früheren Standort im Planetarium, mischt Historisches und Lehrreiches mit Kuriosem und Prater-Versatzstücken, an die sich ältere Besucher noch erinnern werden. Rund 300 Exponate sind zu sehen, Filme und andere Präsentationen nicht mitgerechnet. Gespeist wurde die Sammlung vor allem von Schenkungen und Leihgaben der Prater-Familienunternehmer selbst, unter tatkräftiger Vermittlung von Prater-Verbandschefin Silvia Lang.