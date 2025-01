Straftäter frei: Trump-Fans feiern, Gegner empört

Aus der Datenbank der US-Behörde, die für die Bundesgefängnisse zuständig ist, geht hervor, dass mehrere Häftlinge schon am Montag – also am Tag von Trumps Vereidigung und der Verkündung seiner Begnadigungsaktion – freigelassen wurden. Am Tag danach folgten weitere. Trump hatte kurz nach seiner Amtseinführung per Dekret mehr als 1500 Begnadigungen ausgesprochen.