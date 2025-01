Waffenruhe nach 3 Stunden Verspätung in Kraft

Mit einer Verzögerung ist die Waffenruhe im Gazastreifen nun am Sonntag um 10.15 Uhr (MEZ) in Kraft getreten. Zuvor wurde der Deal zwischen Israel und der Hamas aufgeschoben, da die Terrormiliz – wie in den Verhandlungen vereinbart – keine Liste mit den Geiseln, die am Sonntag freikommen sollten, übermittelt hatte.