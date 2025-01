„Das Mitleid der Schweizer brauchen wir nicht“

Aus ÖSV-Sicht könnte so ein Athlet Vincent Kriechmayr sein. Allerdings hat er sich bekanntermaßen in Wengen verletzt. „Ich habe es im Ziel gesehen und das war natürlich sehr bitter“, so Babinsky. „Vinc“ sei für das Team natürlich sehr wichtig und man hofft auf eine baldige Rückkehr, so der 28-Jährige. Aber auch ohne den „Platzhirsch“ sieht sich der Speed-Spezialist für die Streif gerüstet: „Schon bei der Anreise habe ich das Feuer gespürt“. Nun möchte er auch auf der Strecke ein Feuerwerk zünden.