Was es noch gibt | Was es wieder gibt

Was es wieder gibt. Jetzt ist er wieder Präsident. Ein goldenes Zeitalter werde mit ihm an der Spitze der USA beginnen, versprach Donald Trump, nachdem er am Montag zum zweiten Mal nach 2017 den Amtseid in Washington abgelegt hatte. Danach begann er gleich mit der Umsetzung seiner Pläne. Er kündigte umgehend das Pariser Klimaschutzabkommen – ein Akt, den es schon in seiner ersten Amtszeit gab. Er ruft den „Energienotstand“ aus und den Notstand an der Grenze zu Mexiko und vieles mehr. Es bedarf wohl einiger Nöte, um in die goldene Zukunft zu starten.