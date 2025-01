Trump – König für vier Jahre

ANDERERSEITS sollte man sich doch vergegenwärtigen, dass die amerikanische Verfassung und damit die Rolle des Präsidenten aus einer Zeit stammt, in der in Europa noch der Absolutismus – wenn auch in seiner aufgeklärten Variante – herrschte. Im Jahr 1787, als die „United States Constitution“ in Kraft trat, war in Frankreich Ludwig XVI. absolutistisch regierender König, in Österreich herrschte Kaiser Joseph II., und Preußens Friedrich der Große war gerade erst ein Jahr tot.