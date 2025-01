Leitung unterbrochen: Keine Fernwärme in Wolfsberg

Etwa minus 3 Grad hat es Samstagabend in Wolfsberg – und in Tausenden Wohnungen ist es kalt, denn die Fernwärme ist ausgefallen. Der Grund dafür ist ein Bruch der Hauptleitung zwischen dem Abwärmelieferanten in Frantschach-St. Gertraud und Wolfsberg. „Aus dem dicken Rohr, das von der Papierfabrik wegführt, zischt an einer Stelle an der Straße heißes Wasser heraus, denn Rohre können leider brechen. Nun muss daher die Versorgung abgesperrt und das Rohr repariert werden. Das ist über Nacht zu schaffen“, so Kelag-Sprecher Josef Stocker.