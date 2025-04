Stadtbudget wird von Gemeindeaufsicht geprüft

Förderungen trotz großen Minus

Trotz allem wird bei den Gemeinden noch viel Geld vergeben, obwohl es eigentlich gar nicht da ist. In Wolfsberg hat Stadträtin Isabella Theuermann (FP) daher nun sogar die Gemeindeaufsicht um Rechtsauskunft gebeten. „Die finanzielle Situation in unserer Gemeinde ist alarmierend. Das Budget weist ein Minus von 6,4 Millionen Euro im Finanzhaushalt und 7,9 Millionen Euro im Ergebnishaushalt aus. Trotzdem wurden viele Förderungen gewährt. Auch Wirtschaftsleistungen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro wurden ausbezahlt. Die finanzielle Bedeckung fehlt, damit müssen die Gemeinderatsmitglieder eine Haftung befürchten.“