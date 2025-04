Überhaupt kein Rennen mehr? „Kann auch sein“

Weltmeisterlicher Besuch in den „Krone“-Räumlichkeiten! Die „Saalbach-Goldenen“ Stephanie Venier und Raphael Haaser statteten uns einen Besuch ab und plaudern im TV-Interview mit Michael Fally über Handwerkerarbeiten, Rodelkünste, die abgelaufene Saison, Urlaubspläne, Realisierungsprozesse und Gedanken an die nächste Saison – auf die bezogen für Venier noch nicht klar ist, ob sie überhaupt fahren wird. Ob sie gar nicht mehr fahren werde? „Kann auch sein“, antwortet sie. Das Interview in voller Länge sehen Sie im Video oben.