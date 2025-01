Erste Entscheidung: Für wen wird 2025 „super“?

Heute beginnt das Wahljahr 2025. An sich kein „Superjahr“, weil planmäßig keine bundesweite Abstimmung am Plan steht – außer FPÖ und ÖVP finden letztlich doch zu keiner Bundesregierungskoalition zueinander und es würden Nationalrats-Neuwahlen ausgerufen. Das halten manche Polit-Insider nach wie vor für zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber keineswegs ausgeschlossen. Käme es tatsächlich so weit, dann gehen aus heutiger Sicht alle davon aus, dass solche Neuwahlen für die FPÖ – um in der Diktion zu bleiben – ganz besonders super ausfallen würden.