Eigenen Antrag zu freien Seezugängen versenkt

Damals appellierten die Fraktionen von ÖVP und FPÖ an die Landesregierung, per Gesetz zu regeln, dass Gebietskörperschaften – also etwa Land oder Gemeinden – ein Vorkaufsrecht eingeräumt bekommen, wenn attraktive Immobilien oder Seegrundstücke von landesnahen Betrieben zum Verkauf stehen. Damit sollte verhindert werden, dass private Investoren den Zugang zu unseren Seen weiter einschränken.