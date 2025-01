„Schlussakkord“ im Musik-Prozess ist gefallen

Seit Anfang Dezember musste sich ein 46-Jähriger wegen Vergehen gegen das Urheberrechtsgesetz am Landesgericht St. Pölten verantworten. Trotz Musikaufführungsverbots soll der Mann im Februar und Juni als Veranstalter von Mottopartys in St. Pölten fungiert haben. Und dabei unerlaubt Musik abgespielt haben. Was ihm prompt eine Privatklage der AKM (Gesellschaft für Autoren, Komponisten und Musikverleger) einbrachte.