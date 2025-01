Verdachtsfälle werden jetzt Prüfung unterzogen

Nach den schweren Anschuldigungen – wir haben berichtet – gegen das Landestierheim in Eisenstadt wegen möglicher Versäumnisse bei der Betreuung von Hunden, versammelte Tierschutz-Landesrätin Astrid Eisenkopf alle Beteiligten an einen Tisch, und lud auch die „Krone“ dazu ein. Dass sich die Spitzenpolitikerin (SPÖ) so kurz vor dem Wahltag über zwei Stunden Zeit nahm, um sich selbst ein Bild zu machen, muss ihr hoch angerechnet werden.