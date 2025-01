Schwarze Wolken über Tierheim „Sonnenhof“

Es herrschte Panik

„Für mich unverständlich, dass man so eine dilettantische Übergabe zugelassen hat. Es war ein gefährlicher Moment!“, so Fachfrau Velich auf „Krone“ Anfrage. Von alledem will der Sonnenhof nichts wissen, sondern schiebt in einem Mail an die „Krone“ den „Schwarzen Peter“ ausgerechnet jenen Menschen in die Schuhe, die sich für das Wohl der Hunde eingesetzt haben. Von Selbstreflexion keine Spur.