Start am Montag: Wer jetzt Blau-Schwarz verhandelt

Das politische Fundament der ersten blau-schwarzen Koalition ist mit dem Sparplan bereits errichtet. Ab Montag soll darauf in Verhandlungen in insgesamt 13 Untergruppen aufgebaut werden. „In zweieinhalb bis drei Wochen“, so ist aus Insiderkreisen zu hören, könnte der Pakt zwischen Herbert Kickl und Christian Stocker besiegelt werden.