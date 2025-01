Abzocke für Einheimische, Urlauber parken gratis

Erzürnte Wintersportler haben sich auf den „Krone“-Beitrag über die exorbitante Erhöhung von Parkgebühren in einem Tiroler Skitourengebiet gemeldet. Was besonders aufregt und zusätzliche Brisanz in die Debatte bringt: Nur Einheimische müssen so tief in die Tasche greifen, Touristen zahlen gar nichts!