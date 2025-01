Jaschin: Machtwechsel im Kreml für Frieden nötig

„Meine größte Angst ist es nicht, den direkten Kontakt zu einem Publikum in Russland zu verlieren, also konkrete technische Kanäle, sondern meine emotionale Bindung“, sagte Jaschin bei einer Veranstaltung der Diskussionsreihe „Europäische Kontexte“. Er würde jedenfalls bei einem Machtwechsel in Russland zurückkehren. Die Legalisierung der Opposition in Russland müsse ein Punkt bei einem Friedensdeal zwischen Russland und der Ukraine sein. Wenn Kremlchef Wladimir Putin an der Macht bleibe, würde der Krieg zurückkommen, begründete er.