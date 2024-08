Nawalny-Team hofft auf neue Gefangenenaustausche

Pewtschich und andere Nawalny-Mitstreiterinnen und -mitstreiter waren nach Köln gereist, um die freigelassenen Oppositionellen in Empfang zu nehmen. Darunter ist etwa der Politiker Ilja Jaschin, der auf einem Foto in Gefängniskleidung zu sehen war. Er kündigte an, bald mehr über den Austausch zu verraten. Unklar war zunächst, ob die Freigelassenen in Deutschland bleiben, wo das Nawalny-Team auch aktiv ist, oder etwa zur Stammbasis im Baltikum übersiedeln.