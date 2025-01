Missbrauchsvideo abgespeichert: Geldstrafe

Computer und Handy sichergestellt

Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten sowohl den Computer als auch Handy des Beschuldigten, auf das das Video hochgeladen wurde, sicher. Zugute hielt ihm Staatsanwältin Konstanze Erath, dass er sich bei der Polizei bereits vollumfänglich geständig gezeigt und sich nichts mehr zuschulden hat kommen lassen. Richterin Silke Wurzinger verurteilt den Reumütigen trotzdem zu einer Geldstrafe in Höhe von 1260 Euro. Weitere 350 Euro sind es, die er an Verfahrenskosten zahlen muss. Allerdings darf er den Betrag in Raten abstottern.