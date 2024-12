Noch keine Short-List für den SPÖ-Vorsitz in OÖ

Kein Zeitdruck

Er habe sich für die Personalsuche zeitlich „keine Schranken“ gesetzt, so Stöger. „Ich habe mehr als 40 Gespräche geführt“, darunter seien auch Quereinsteiger. „Es gibt ein paar, die wollen ein Stück mit uns gehen“, aber „alle Leute, die das können, sind in einem guten Job. Da ist so ein Veränderungsprozess nicht so einfach.“ Eine Shortlist gebe es bisher nicht, daher will er vorerst nicht über Namen sprechen.