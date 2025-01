„Kaiser“ Franz sorgt sich um die Ski-Nation

Nicht einmal drei Wochen verbleiben bis zum Start der Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar). Die bisherigen Ergebnisse der rot-weiß-roten Ski-Herren machen wenig Hoffnung auf ein erfolgreiches Großereignis aus heimischer Sicht. Die Krise geht auch an Franz Klammer nicht spurlos vorüber. Auf die Frage, ob er die Nation für das Großereignis zu Hause gerüstet sieht, wird des „Kaisers“ Miene im Gespräch mit der „Krone“ ernst. „Schwer. Ich bin mir nicht sicher“, sagt der 71-Jährige, der so gut es geht die Weltcuprennen verfolgt.