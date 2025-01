Vierfachsieg für ÖSV-Damen bei Zauchensee-Abfahrt

Fest, die aktuell keinem ÖSV-Kader angehört, hatte bereits in den Trainingsläufen, in denen sie jeweils Bestzeit gefahren war, bewiesen, dass der Sieg auf der „Kälberloch“-Piste wohl nur über sie führen wird. Etwas, dass sich am Mittwoch bestätigte. Mit Nummer acht gestartet, knallte sie bei Schneefall mit 1:07,14 Minuten eine Zeit auf die Strecke, an der sich die Konkurrenz die Zähne ausbiss.