Stadionplan in Verzug? Jetzt reagiert Betreiber

Nach Informationen der „Steirerkrone“ soll sich in letzter Zeit in und rund um die Merkur Arena in Graz eher wenig getan. Und das trotz höchst ambitioniert angekündigtem Umbauplan für das 1997 errichtete Stadion, das von Sturm und vom GAK bespielt wird und nach der Absage der Zwei-Stadien-Lösung weiterhin einem enorm hohen Anspruch ausgesetzt sein wird.