Randale bei Grazer Stadt-Derbys: Prozesse starten

Polizei-Kameras im Fan-Sektor gekappt

Bereits am Dienstag müssen sich ein Steirer (21) und ein Wiener (31) verantworten. Körperliche Übergriffe blieben an jenem 19. Oktober 2024 beim Bundesliga-Derby zwischen den Grazer Stadtvereinen zwar aus. Doch sorgten einige Sturm-Fans für einen Kurzschluss im Überwachungskamera-System, indem sie mit einem Hebekran in die Höhe fuhren und bei der Nordkurve die Kabel der Polizei-Kameras kappten, sagt Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz. Schaden: 8790 Euro.