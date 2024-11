Sturm-Fans kappten bei Derby Kameras im Fansektor

Dennoch ist beim Bundesliga-Derby am 19. Oktober wieder etwas geschehen, was so nicht hätte sein dürfen: Wie die Polizei berichtet, bauten Sturm-Fans in der Nordkurve bereits am späten Vormittag alles für ihre Choreografie auf. Dabei kam auch ein großer Hebekran zum Einsatz. Diesen nutzten drei Steirer allerdings unter anderem nicht nur dazu, um die Nordkurve zu schmücken. Sie ließen sich in die Höhe fahren und kappten die Kabel der von der Polizei installierten Kameras! Dabei wurden aber nicht nur die Kabel beschädigt. Es entwickelte sich ein Kurzschluss, der das gesamte System lahmlegte. Schaden: Rund 9000 Euro!