Aus für Tiertransporte, kein Verbot von Treibjagd

Lösung für Vollspaltenböden gesucht

Offen ist noch, wie es in Österreich mit Vollspaltenböden in Schweineställen weitergeht. Die Übergangsfrist bis 2040 wurde vom Verfassungsgerichtshof gekippt, noch gibt es keine Lösung – diese muss bis Ende Mai vorliegen. „In einer optimalen Welt würde kein Tier auf so einem Boden leben müssen. Das ist nicht artgerecht, da werden Schwänze abgerissen, Ohren abgebissen. Ich hätte das alles gerne weg, aber so, dass es für die Bauern abgegolten wird“, so Amesbauer. Er sieht „durchaus die EU in der Pflicht, hier mitzufinanzieren“.